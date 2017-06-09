بايرن يعين الفرنسي سانيول مساعدا لأنشيلوتي

ميونخ ـــ د ب أ | Friday, 09 June 2017 - 14:05 pm

عزز نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم الطاقم التدريبي لفريقه بتعيين لاعبه الفرنسي الدولي السابق ويلي سانيول مساعدا للإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق.

ونقل موقع النادي على الانترنت عن أنشيلوتي قوله : "بخسارة اثنين من المساعدين وهما بول كليمنت الذي رحل عن الفريق في عطلة الشتاء وهيرمان جيرلان الذي رحل عن الفريق في نهاية الموسم المنقضي ، أعربت لمجلس إدارة النادي عن أملي في نعيين مدرب مساعد جديد".

ولعب سانيول 40/ عاما/ لفريق بايرن من 2000 إلى 2009 وشارك معه في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2001 وخمسة ألقاب في الدوري الألماني (بوندسليجا) وأربعة ألقاب في كأس ألماانيا.

وكانت المهام التدريبية السابقة لسانيول مع المنتخب الفرنسي للشباب (تحت 21 عاما) وفريق بوردو الفرنسي.

وقال سانيول ، الذي وقع عقدا لمدة عامين ليتولى مع دافيدي أنشيلوتي نجل أنشيلوتي مهمة المدربين المساعدين للمدير الفني الإيطالي ، : "أشعر بالسعادة للعودة إلى ميونخ مع عائلتي".