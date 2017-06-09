المنتخب الإماراتي يخوض تدريبه الأول في تايلاند وباوزا متفائل

بانكوك - الألمانية | Friday, 09 June 2017 - 15:04 pm

خاض المنتخب الإماراتي لكرة القدم أول تدريب له اليوم الجمعة في بانكوك عاصمة تايلاند استعدادا لمباراة الفريقين المقررة يوم الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.



وشارك في التدريبات جميع اللاعبين باستثناء عبد العزيز هيكل ، الذي عاد إلى دبي بداعي الإصابة ، وفارس جمعة الذي تم قبول عذره من قبل الجهازين الإداري والفني بسبب ظرف عائلي طارئ أجبره على العودة.



وكان المنتخب الإماراتي أقام معسكرا في ماليزيا استمر أسبوعا كاملا اختتمه بمباراة ودية مع منتخب لاوس فاز فيها 4 / صفر بقيادة مدربه الأرجنتيني إدجاردو باوزا في أول مباراة له خلفا للمدرب الوطني مهدي علي.







وقال باوزا : "حاولت من خلال الفترة التي قضيتها مع اللاعبين ومن خلال مباراة لاوس أن أنظم المنتخب بصورة أفضل وأن أعمل بتركيز أكبر على خط الدفاع وإعادة تنظيمه من جديد. كلما كان الفريق منظما وخطه الدفاعي قويا كلما حققت نتائج جيدة وحصلت على نسبة أمان أكبر في المباريات الرسمية".



وأكد أن هذا الانطباع ومن خلال تجربة واحدة لا يمكن أن يعطي الجهاز الفني تصورا كاملا. وقال : "لابد أن نعمل أكثر خلال الأيام المتبقية لنا قبل مباراة المنتخب التايلاندي لأنها لن تكون مباراة سهلة. وفي المقابل ، أنا سعيد بتجاوب اللاعبين وأشعر بالرضا الشديد لتعاطيهم الإيجابي مع التدريبات".



وأوضح أن لديه تصور عن التشكيلة التي سيخوض بها مباراة المنتخب التايلاندي وظهرت لديه الصورة بشكل أوضح وأفضل بعد المباراة الودية مع لاوس.



وأكد باوزا أن الوقت لم يكن كافيا للعمل بصورة جيدة قبل مباراة تايلاند ولكنه متفائل جدا بمستوى اللاعبين وكذلك روحهم وتجاوبهم وحماسهم العالي وهو ما يتضح من خلال التدريبات والتزامهم والطريقة التي يؤدون فيها والتي تجعله أكثر تفاؤلا بإمكانية تخطي المباراة القادمة.