الارجنتين تفوز على البرازيل في أول مباراة رسمية لسامباولي

ملبورن ــ الفرنسية | Friday, 09 June 2017 - 15:13 pm

حققت الارجنتين الفوز على البرازيل غريمتها التقليدية في اميركا الجنوبية 1-صفر في مباراة دولية ودية في كرة القدم اقيمت في ملبورن وهي الاولى لمنتخب التانغو باشراف مدربه الجديد خورخي سامباولي.

وسجل غابريال مركادو هدف المبارة الوحيد في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول اثر كرة مرتدة من العارضة بعد كرة راسية لنيكولاس اوتامندي.

وكان سامباولي تولى الاشراف على المنتخب الارجنتيني الاسبوع الماضي خلفا لادواردو باوتسا الذي اقيل من منصبه اثر النتائج المخيبة للارجنتين في تصفيات كأس العالم حيث يحتل فيها الفريق المركز الخامس الذي يخوض صاحبه الملحق ضد بطل اوقيانيا.

واذا كان المنتخب الارجنتيني خاض المباراة بكامل نجومه على رأسهم ليونيل ميسي، فإن المنتخب البرازيلي افتقد اكثر من لاعب اساسي على رأسهم نيمار ومارسيلينو.

والخسارة هي الاولى للمنتخب البرازيلي منذ ان تولى الاشراف عليه تيتي قبل اقل من سنة علما بانه كان اول منتخب يضمن تأهله من التصفيات الى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018 بابتعاده 9 نقاط في الصدارة قبل 4 مراحل من نهاية التصفيات.