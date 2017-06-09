غرامة كبيرة لمويز بسبب إساءته لصحفية

لندن ــ رويترز | Friday, 09 June 2017 - 15:52 pm

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة ديفيد مويز مدرب سندرلاند السابق بغرامة مالية بقيمة 30 ألف جنيه استرليني (38307 دولارات) بعدما قال لصحفية إنه "ربما يصفعها".

واعتذر مويز عن تعليقاته التي وجهها لفيكي سباركس مراسلة هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) بعد التعادل السلبي مع بيرنلي في الدوري الممتاز في مارس اذار الماضي لكن الاتحاد الانجليزي لا يزال يعتبر أن مويز "أساء لصورة الرياضة وسمعتها".

وسجلت كاميرا قول المدرب الاسكتلندي تعليقا على الأسئلة التي وجهتها له الصحفية في مقابلة "لقد تجاوزت الحدود بعض الشيء.. لذا انتبهي لنفسك. ربما تتلقين صفعة رغم أنك امرأة".

وتم تسجيل هذا الحديث بكاميرا هاتف محمول ونشرتها صحيفة ديلي ستار عبر موقعها على الانترنت. وبدا الطرفان ضاحكين خلال المحادثة.

وذكرت (بي.بي.سي) في ذلك الوقت أن مويز وسباركس قاما بحل هذا الموضوع فيما بينهما.

واعتذر مويز علانية بعدما نشر المقطع المصور وقال إن تعليقاته جاءت "في خضم الموقف" وهو "يأسف بشدة" بهذا الخصوص.

وذكر الاتحاد الإنجليزي في بيان "تقرر فرض غرامة على ديفيد مويز قيمتها 30 ألف جنيه استرليني بسبب تصريحاته بدعوى أنها كانت غير ملائمة و/أو تتضمن تهديدا و/أو أساءت لصورة الرياضة وسمعتها".

وأضاف "رفض الاتهامات. ولكنها ثبتت بعد جلسة استماع عقدتها اللجنة التأديبية المستقلة".

واستقال مويز من تدريب سندرلاند في الشهر الماضي بعد هبوطه من الدوري الممتاز.