الفيحاء يواصل تعاقداته بضم رويلي الهلال

المجمعة - الرياضية | Friday, 09 June 2017 - 20:49 pm

أنهت إدارة الفيحاء اجراءات التعاقد مع لاعب خط الوسط بنادي الهلال والمنتخب السعودي، عبدالمجيد الرويلي بعقد احترافي لمدة عامين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وجرت مراسم التوقيع بمدينة الرياض، بحضور عضو مجلس إدارة الفيحاء نائب المشرف على الفريق الأول محمد الدهش وجاسر الجاسر مسؤول الاحتراف في نادي الهلال.



وسبق للرويلي تمثيل أندية العروبة والرائد والشباب والتعاون، ثم انتقل إلى الهلال قبل أن يوقع مع الفيحاء في إطار الاستعدادت الفيحاوية لخوض منافسات دوري جميل للمحترفين.



من جانبه عبر الرويلي عن سعادته بالانضمام إلى صفوف نادي الفيحاء، مشيداً بما لمسه من سلاسة في المفاوضات، وأكد على أنه سيعمل مع زملائه بالفريق على عكس الصورة المشرفة التي ترضي طموح الجمهور الفيحاوي وإدارة النادي وأعضاء الشرف.



فيما قدمت ادارة نادي الفيحاء شكرها لإدارة نادي الهلال على تسهيلها لإجراءات توقيع اللاعب عبدالمجيد مع النادي.