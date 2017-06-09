الاتحاد الإماراتي يطلب تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة الإمارات وتايلاند

الفرنسية - الرياضية | Friday, 09 June 2017 - 23:12 pm

طلب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم الجمعة، تغيير طاقم التحكيم القطري الذي سيدير مباراة منتخبه مع نظيره التايلاندي في 13 يونيو الحالي، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2018 في روسيا.



وأشارت وسائل إعلام إماراتية من بينها جريدتا الاتحاد والخليج عبر حسابهما في "تويتر" اليوم الجمعة، إلى أن الاتحاد الإماراتي خاطب الاتحاد الدولي "فيفا" لتغيير طاقم التحكيم القطري المعين لإدارة المباراة مع تايلاند الثلاثاء.



وكان "فيفا" عين طاقم التحكيم القطري المؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكماً رابعاً، لإدارة اللقاء في بانكوك.



ويأتي طلب الاتحاد الإماراتي بسبب الأزمة الدبلوماسية الحالية بين الإمارات وقطر التي أدت في الخامس من الشهر الجاري إلى قطع العلاقات بينهما.



وتشهد منطقة الخليج منذ الإثنين أزمة دبلوماسية حادة، إندلعت إثر قطع السعودية والإمارات والبحرين -فضلا عن دول أخرى- علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.