رسمياً: الفيحاء يطلب ناصر الشمراني من الهلال

الرياض- الرياضية | Friday, 09 June 2017 - 23:42 pm

تلقت إدارة نادي الهلال اليوم الجمعة عرضاً من إدارة الفيحاء لكسب خدمات المهاجم السعودي ناصر الشمراني في الموسم المقبل، إذ قدم الفيحاء عرضه للتوقيع مع اللاعب المعار في الفترة الشتوية الأخيرة إلى نادي العين الإماراتي.



من جهته أكد محمد الدهش إداري فريق الفيحاء أن إدارته تقدمت بطلب رسمي لإدارة الهلال لضم المهاجم ناصر الشمراني لنادي الفيحاء ونحن بانتظار الرد في الفترة المقبلة.



يشار إلى أن الشمراني سجل مع العين الإماراتي 11 هدف خلال 15 مباراة.