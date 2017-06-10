المشوى والشربيني يتنافسان على كأس الدبل

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

يلتقـي اليـوم فريقـا المشوى العنابي والشربيني في المباراة الختامية لدورة الفقيد عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة والمقامة في نادي الاتفاق تحت رعاية الأمير تركي بن محمد بن فهد.

وسيتم اليوم تسليم البطل كأس البطولة، إضافة إلى مبلغ 30 ألف ريال، فيما سينال الوصيف 20 ألف ريال والميداليات الفضية.

وكان المشوى العنابي قد تأهل إلى النهائي بالفوز على فريق كلاست 3ـ0 سجلها فارس القحطاني وعلي الكديسي وعبدالعزيز العلوني، وحقق فهد الزويري حارس كلاست جائزة أفضل لاعب وتوجه بها سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم.

فيما تأهل الشربيني بالفوز على الذوادي 5ـ1، وسجل للشربيني محمد حنش وأحمد النمر (هدفين) وهارون موسى وعبدالعزيز المزروع، وحقق هارون موسى جائزة أفضل لاعب وتوجه بها أحمد الرويعي مساعد مدرب منتخب الشباب.