ختام مثير بين الدفاع الجوي والحرس الملكي

عرعرـ أنور قمقوم | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

يلتقي اليوم السبت فريقا الدفاع الجوي والحرس الملكي في نهائي البطولة الرمضانية الأولـى للكـــرة الطائرة وذلك في صالة جامعة الإمام محمد بن سعود بالعاصمة الرياض عند الساعة 10.30 مســاء بحضـور عبدالهادي الحبابي رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الذي سيتوج الفائزين وأعضاء مجلس الإدارة.

وتصدر الدفاع الجوي ترتيب الفرق في ختام الدوري التمهيــدي بعد فوزه في جميع مبارياته وجاء الحرس الملكي في المركز الثاني ثم قاعدة الملك سلمان في المركز الثالث واتحاد الطائرة في المركز الرابع وأخيراً الهيئة السعودية للمهندسيــن فـي المركز الخامس.

وكلفــت لجنة الحكـام بالبطولة طاقم تحكيم يضم متعب السعيد "حكم أول" ونواف القحطانـــي "حكم ثانٍ" وسعد الفرحـان "مسجلاً" لقيادة النهائي.