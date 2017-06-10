البايرن والتحدي على نهائي “الشبحة”

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

يرعى زياد البازعي محافظ أملج مساء اليوم السبت المباراة النهائية في دورة مركز الشبحة والقرى التابعة لها الرمضانية والتي تجمع فريقي البايرن والتحدي.

ويحضر النهائي عدد من أعيان ووجهاء المنطقة، إضافة إلى خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق ومحمد المرواني المحلل التحكيمي، وسيقود المباراة الحكم خالد السناني (درجة أولى).

ورحب عبدالله محمد سالم الداعم لهذه الدورة بالضيوف وتشريفهم للبطولة مؤكداً أن هناك أسماء كان لها جهد كبير في نجاح البطولة التي ستستمر بإذن الله وسيتم العمل على تطويرها لتكون واجهة حضارية أخرى تضاف لما تمتلكه المنطقة من معالم سياحية أخرى.