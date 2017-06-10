اتحاد التايكوندو يختتم موسمه الرياضي

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

يختتــم الاتحــاد السعـودي للتايكوندو اليوم السبت بطولاته المحلية، إذ ستقام المنافسات النهائية لبطولة السعودية المفتوحة الـ (38) في الصالة الخضراء بالرياض على شرف السفير الكوري لدى السعودية.

وأعلنت اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة ثامر السعران أنه سيتم تكريم اللجان والجهات التي قدّمت خدماتها في سبيل إنجاح الموسم الرياضي للتايكوندو، وسيرعى الفعاليات العميد الركن شداد العمري رئيس الاتحاد الذي وجه شكره لرئيس وأعضاء ومنسوبي ولجان الاتحاد على جهودهم وتعاونهم ودعمهم لتطوير اللعبة والنهوض بها.

ونوه العمري بالمجهود الذي بذله محمد سعد القحطاني وفهد الدويسان المدربان الوطنيان عطفاً على ما بذلاه مع المنتخبات السنية وكان لهما دور في إيجاد قاعدة للعبة.