النجوم والمحترف إلى البطاقة الثانية

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

بلغ فريق التضامن المباراة النهائية في بطولة صبيح الرمضانية الأولى لكرة القدم تحت شعار "وطننا أمانة" التي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في صبيح بمنطقة القصيم.

وجاء تأهل التضامن إلى النهائي بعد تصدره لترتيب الفرق مع نهاية الدور التمهيدي، إذ جمع 12 نقطة، وحل فريق النجوم في المركز الثاني بـ 9 نقاط وفريق المحترف ثالثاً بـ 6 نقاط وأخيراً فريق التحدي بـ 3 نقاط.

وأوضح ماجد العامر مدير العلاقات العامة بالمكتب أن نظام البطولة يقضي بإقامة المنافسات ذهاباً وإياباً بين الفرق الأربعة، إذ يتأهل الأول مباشرة إلى النهائي ويلعب الثاني والثالث في مباراة نصف النهائي ويودع الرابع البطولة.

وبذلك يلتقي اليوم السبت فريقا النجوم والمحترف في مواجهة نصف النهائي من البطولة في صراع البحث عن بطاقة التأهل الثانية إلى النهائي.

ويتصدر قائمة الهدافين حتى الآن اللاعب محمد مرزوق من التضامن واللاعب أكرم الصقيه من النجوم بـ 6 أهداف لكل منهما.