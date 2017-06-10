رواد كشافة المجمعة يباركون صعود المجزل

المجمعة ـ عماش الثبيتي | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

هنأ أعضاء رواد كشافة محافظة المجمعة إدارة ولاعبي نادي المجزل بتمير بمناسبة صعود الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية الدرجة الأولى للموسم المقبل.

والتقى أعضاء رواد كشافة بمقر النادي بسعد المنيع رئيس مجلس إدارة نادي المجزل بحضور الدكتور عبدالله الفهد نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وسلم الدكتور عبدالله الفهد وعلي العلي نائب مفوض رواد كشافة المجمعة درع الرواد إهداء لرئيس نادي المجزل تهنئة بمناسبة الصعود إلى الدرجة الأولى، إذ أشاد رئيس المجزل بمبادرة الرواد واعتبرها وساماً يفتخر به نادي المجزل.

فيما أكد علي العلي أن تهنئه نادي المجزل تعتبر من واجب الرواد تجاه أحد أندية المحافظة كما أنها أحد البرامج المجتمعية مع الأندية الرياضية.