البيشي وباخشوين ضيفا “أبناء الخبر”

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

حل اللاعب سياف البيشي وعمر باخشوين المدرب الوطني واللاعب طارق المختار والمقدم تركي السهلي ضيوفاً على بطولة أبناء الخبر على كأس القصيبي وقامت اللجنة المنظمة بتكريمهم.

وعلى صعيد النتائج، خسر فريق اتحاد رحيمة أمام شركة تكفن 2ـ3 في اليوم الثالث عشر من بطولة، وحقق خالد الشمراني لاعب اتحاد رحيمة جائزة أفضل لاعب.

كما خسر فريق الأولمبي أمام الذوادي وشباب العقربية أمام متجر رن ان بالنتيجة ذاتها.

وحددت اللجنة المنظمة يوم الأربعاء المقبل موعداً نهائياً لختام البطولة.