“موج الهلال” تدخل مرحلة الحسم

الرياض ـ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 00:00 am

تدخل دورة موج الهلال الرمضانية التي تقام في الصالة المغلقة بنادي الهلال مرحلة الحسم، إذ تقام اليوم السبت مباراتا نصف نهائي.

ويلتقي فريق T G الذي خطف صدارة المجموعة الأولى من الملكي عقب فوزه على القناة الرياضية 12ـ3 مع فريق الإسكان ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي فريق العزيزية متصدر المجموعة الثانية مع فريق الملكي ثاني المجموعة الأولى.

وسيصاحب المباراتين عدد من الفعاليات والأنشطة التي يقيمها منظم البطولة الموج الأزرق بحضور عدد من الشخصيات الرياضية.