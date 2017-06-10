ميسي يغيب عن لقاء سنغافورة استعدادا لحفل زفافه

ملبورن ـــ أ ف ب | Saturday, 10 June 2017 - 12:14 pm

أفادت وسائل إعلام أرجنتينية ان نجم نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم ليونيل ميسي سيغيب عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام سنغافورة الثلاثاء، وذلك للاستعداد لحفل زفافه المقرر نهاية الشهر الحالي.

كما سيغيب عن المباراة زميله في المنتخب نيكولاس اوتامندي للتحضير لزفافه أيضا.

وخاض اللاعبان الجمعة المباراة الودية التي أقيمت في مدينة ملبورن الاسترالية وفاز فيها المنتخب الأرجنتيني على البرازيل (1-صفر)، وكانت الأولى للأرجنتين بقيادة المدرب الجديد خورخي سامباولي.

الا ان وسائل إعلام أرجنتينية أفادت السبت ان الجهاز الفني للمنتخب سمح للاعبين بمغادرة استراليا للاستعداد لمراسم الزفاف.

وسيحتفل ميسي الذي يتم في 24 يونيو عامه الثلاثين، بزفافه من أنطونيلا روكوزو في 30 منه في مسقطهما مدينة روزاريو الأرجنتينية. وتربط علاقة حميمة بين "ليو" وانطونيلا منذ أعوام طويلة، ولهما ولدان.

وأفادت تقارير صحافية اسبانية مؤخرا ان حفل الزفاف سيقام في أحد فنادق المدينة، وانه تم حجز كامل غرفه الـ 250 لاقامة الضيوف. وأشارت صحيفة "ماركا" الى ان لائحة المدعوين بقيت "سرية" الى حد كبير، على رغم تأكيدها ان ميسي دعا 21 لاعبا من زملائه في برشلونة وأعضاء في الجهاز الفني للنادي، مستثنيا المدرب السابق لويس انريكي ومساعده خوان كارلوس أونسوي.