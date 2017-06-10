كوبر ومعلول في مواجهة مصرية تونسية في التصفيات الافريقية

القاهرة ــ رويترز | Saturday, 10 June 2017 - 12:21 pm

تترقب الجماهير المصرية والتونسية المواجهة الكبيرة التي ستجمع منتخب تونس صاحب الأرض مع نظيره المصري وصيف البطل غدا الأحد في الجولة الاولى من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس امم افريقيا 2019 لكرة القدم التي ستقام في الكاميرون.

واستعد المنتخبان العربيان للمواجهة التي ستقام في استاد رادس بالعاصمة التونسية لكن تباينت تصريحات مدربي الفريقين ما بين الثقة والطموح لتحقيق الفوز والتأكيد على صعوبة اللقاء وعدم إمكانية التكهن بالنتيجة.

قال هيكتور كوبر مدرب مصر إن المباراة واحدة من ست مباريات كلها مهمة حتى يتأهل المنتخب الى النهائيات الافريقية المقبلة.

وأضاف كوبر في تصريحات للبعثة الصحفية المرافقة للفريق في تونس "المنتخب التونسي ليس منافسنا الأوحد وأحترم كل الفرق".

وتابع "مباراة الغد ليست سهلة وفي نفس الوقت ليست حاسمة في تحديد المتأهل الى كأس امم افريقيا لكن الفوز بها مهم للغاية للحصول على ثقة البداية والانطلاق بقوة فيما يتبقى من التصفيات".

وأكد كوبر أن منتخب تونس يعد من الفرق القوية لكنه استدرك قائلا "ليس المنافس الأوحد وأحترم كل الفرق في مجموعتنا التي تضم سوازيلاند والنيجر وأعتبر مبارياتنا معهما لا تقل في القوة عن تونس".

وكان كوبر منح اللاعبين راحة من التدريبات فور الوصول مساء امس الجمعة الى العاصمة التونسية.

ومن المنتظر ان يضع المدرب الأرجنتيني اللمسات النهائية على منتخب مصر في التدريب الاخير مساء اليوم السبت قبل الاستقرار على التشكيلة التي ستخوض المباراة.

ورغم ما تردد عن استقرار المدرب الأرجنتيني على الدفع بالحارس الدولي المخضرم عصام الحضري أمام تونس الا أن هناك مؤشرات تؤكد أن أحمد الشناوي حارس الزمالك قد دخل في المنافسة بقوة مع شريف اكرامي حارس الاهلي.

ولا خلاف في باقي التشكيلة إذ من المنتظر ان تضم احمد حجازي واحمد فتحي وعلي جبر ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع وطارق حامد ومحمد النني ورمضان صبحي وعبد الله السعيد في خط الوسط وفي المقدمة محمد صلاح وعمرو جمال.

ويغيب عن منتخب مصر لاعب الوسط محمود حسن (تريزيجيه) للإصابة.

من جانبه قال نبيل معلول مدرب منتخب تونس إن لقاء منتخب بلاده مع مصر مهم للغاية لكنه ليس مصيريا.

وأضاف معلول في تصريحات للصحفيين "جاهزون لرفع راية التحدي رغم غياب أربعة لاعبين اساسيين في الخط الخلفي".

وتابع "ورقة العبور لنهائيات الكاميرون ستكون بين مصر وتونس ولذا فان مباراة الاحد ستكون في غاية الاهمية والصعوبة في ذات الوقت والمباراة هي مفتاح تأهل أحد الفريقين".

وتلعب مصر وتونس ضمن المجموعة العاشرة إلى جانب النيجر وسوازيلاند.

وأكد معلول أن منتخب مصر منتخب قوي بدليل ترتيبه في التصنيف الدولي وبلوغه المباراة النهائية لامم افريقيا الماضية في الجابون.

كما أكد مدرب تونس أنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن المنتخب المصري الذي يلعب على اخطاء المنافسين مشيرا الى انه يصعب التكهن بنتيجة المباراة.