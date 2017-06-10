كسر أسنان لاعب يوناني في مشاجرة مع المنتخب البوسني

بلجراد ـــ الألمانية | Saturday, 10 June 2017 - 12:42 pm

تشاجر لاعبو المنتخبين البوسني واليوناني لكرة القدم سويا عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبي مساء أمس الجمعة في زينيكا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا ، حسبما أكدت وسائل الإعلام البوسنية اليوم السبت.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن اللاعبين بمن فيهم البوسني إدين دزيكو نجم روما الإيطالي وزميله اليوناني كوستاس مانولاس اشتبكوا سويا في مشاجرة ضمت ايضا أعضاء الطاقم التدريبي لكلا الفريقين.

وأوضح الإعلام البوسني أن ستيفن جيل المدرب المساعد للمنتخب البوسني وجه لكمة إلى اللاعب اليوناني جيانيس جيانوتاس مما أدى الى كسر اثنتين من أسنانه.

وأكدت وسائل الإعلام البوسنية أن المنتخب البوسني بدا منزعجا للغاية من الحكم حيث أشار لاعبو الفريق إلى انه كان يتعين عليه احتساب أكثر من ركلة جزاء للفريق.