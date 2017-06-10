" فيفا":الأخضر براءة بالصوت والصورة

بيرن ـ رويترز | Saturday, 10 June 2017 - 13:57 pm

اعتذر الاتحاد السعودي لكرة القدم عن عدم وقوف لاعبي المنتخب الوطني بشكل مناسب خلال دقيقة صمت حداداً على ضحايا هجمات لندن الأخيرة قبل انطلاق مباراة في تصفيات كأس العالم ضد أستراليا، لكن الاتحاد الدولي "فيفا" قال أمس الجمعة إنه لن يتخذ أي إجراء تأديبي ضد المنتخب السعودي بسبب الواقعة.

واصطف لاعبو منتخب أستراليا في دائرة منتصف الملعب قبل انطلاق المباراة التي أقيمت في أديلايد الخميس لكن لاعبي السعودية انتشروا في الملعب وواصلوا عمليات الإحماء.

وقتل ثمانية أشخاص وأصيب 50 بعدما دهس ثلاثة متشددين المارة بسيارة يوم السبت الماضي قبل أن يتوجهوا إلى منطقة سوق بورو المزدحمة، إذ ذبحوا الناس وطعنوهم بشكل عشوائي. وكان اثنان من مواطني أستراليا ضمن القتلى.

وقال "فيفا" في بيان "بعد مراجعة تقرير المباراة والصور الخاصة بها يمكننا تأكيد أنه لا يوجد أي أسس تدعو لاتخاذ أي إجراء تأديبي فيما يتصل بالموضوع المذكور".

وفي وقت سابق أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم بياناً قال فيه إنه يأسف "بشدة" ويعتذر "من دون تحفظ" عن عدم وقوف لاعبيه بشكل "رسمي" خلال دقيقة الصمت.

وأضاف "لم يقصد اللاعبون إظهار أي عدم احترام للضحايا أو التسبب في أذى لعائلاتهم وأصدقائهم أو أي شخص تأثر بهذا العمل الوحشي".

وتابع "يدين الاتحاد السعودي لكرة القدم كل أشكال الإرهاب والتطرف ويقدم خالص تعازيه مجدداً لأسر كل الضحايا وحكومة وشعب المملكة المتحدة".

وقال الاتحاد الأسترالي لكرة القدم إنه "طلب موافقة" السعوديين والاتحاد الآسيوي للعبة من أجل دقيقة الصمت.

وأضاف متحدث باسم الاتحاد الأسترالي "وافق الاتحاد الآسيوي والمنتخب السعودي على دقيقة الصمت".

وتابع: "تم إبلاغ الاتحاد الأسترالي أيضاً من جانب مسؤولي الفريق السعودي بأن هذا التقليد لا يتماشى مع الثقافة السعودية وسيقف اللاعبون في نصف ملعبهم ويحترمون ما نفعله".

وأثارت الواقعة عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت لا يزال فيه الأستراليون في حداد على ضحايا هجمات وقعت مؤخراً.

وإضافة إلى الأستراليين اللذين قتلا في لندن أسفر حصار دام في ملبورن يوم الثلاثاء وصفه رئيس الوزراء مالكولم ترنبول بأنه "عمل إرهابي" عن ضحية واحدة بينما كانت تلميذة أسترالية ضمن عشرات القتلى في انفجار سيارة ملغومة في بغداد الأسبوع الماضي.

وقال ترنبول أمس الجمعة إنه لم يشاهد تسجيلاً للواقعة بالملعب البيضاوي في أديلايد لكنه يعتقد أن على الجميع إدانة "الإرهاب".

وأبلغ الصحفيين "كل العالم.. كل العالم الحر متحد في إدانة هذا الهجوم الإرهابي والإرهاب بشكل عام".