القرعة تصدم الفيحاء بالبطل في الإسبوع الأول من الدوري

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 14:31 pm

أجريت اليوم السبت قرعة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم لموسم 2017-2018 وذلك بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل الأولمبي بالرياض ، وأسفرت القرعة عن مواجهة بطل الدوري للموسم السابق الهلال بالصاعد حديثا الفيحاء اضافة إلى عدد من المواجهات القوية خلال الاسابيع الأولى .



وكانت الأمانة العامة للاتحاد السعودي لكرة القدم قد وجهت الدعوة للأندية الـ 14 المشاركة لحضور ممثليها مراسم إجراء القرعة.



على صعيد متصل قال نعيم البكر مدير إدارة المسابقات إن الجدول الكامل للموسم الجديد من دوري جميل للمحترفين، سيظهر بعد أسبوع من الآن ، مشيراً إلى أن قرعة اليوم تم من خلالها فقط تحديد مباريات الجولات دون الكشف عن مواعيد وأماكن إقامتها.



وأضاف تم تقسيم الفرق إلى 4 مستويات كما جرت العادة، وفقاً لجدول ترتيب الموسم الماضي حيث شمل المستوى الاول ( الهلال والاهلي والنصر والاتحاد ) فيما شمل المستوى التاني ( الشباب والتعاون والرائد ) والمستوى الثالث ( القادسية والاتفاق والفيصلي والفتح ) وشمل المستوى الرابع والأخير كل من ( احد والفيحاء والباطن ) .



ويشارك في الموسم الجديد من الدوري، 14 فريقاً هم الهلال والأهلي والنصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والفتح والفيصلي والقادسية والاتفاق والباطن والفيحاء وأحد.