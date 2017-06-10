قرعة دوري المحترفين .. ديربي جدة في الجولة السابعة والرياض في الثامنة

الرياض ــ الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 16:58 pm

وضعت قرعة دوري المحترفين السعودي لكرة القدم للموسم الجديد والتي أجريت اليوم السبت بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض ديربي مدينة جدة بين الأهلي والاتحاد في الجولة السابعة فيما وضعت ديربي الرياضي بين الهلال والنصر في الجولة الثامنة .



واسفرت القرعة عن مواجهة سهلة للهلال بطل النسخة السابقة مع الفيحاء الصاعد حديثا لدوري الأضواء في الجولة الأولى التي ستشهد أيضا مباراة سهلة اخرى للأهلي الوصيف مع الاتفاق.



وفاز الهلال الموسم الماضي بالدوري لأول مرة منذ 2011، عندما حصد اللقب بفارق 11 نقطة عن اقرب منافسيه الأهلي فيما جاء النصر ثالثاً بفارق 14 نقطة عن المتصدر ومتفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن الاتحاد صاحب المركز الرابع بينما هبط الخليج والوحدة إلى الدرجة الأدنى.

وستبدأ المواجهات القوية في المنافسة اعتباراً من الاسبوع الثالث من الدوري بلقاء الأهلي بطل الموسم قبل الماضي مع النصر بطل نسختي 2014 و2015 في جدة فيما يستضيف الهلال فريق الاتحاد في الرياض في الجولة الرابعة .

وقسمت اللجنة المنظمة الأندية الـ 14 المشاركة في المسابقة إلى أربعة مستويات ضم المستوى الأول أندية الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

والثاني أندية الرائد والشباب والتعاون ثم أندية الفيصلي والفتح والقادسية والاتفاق في المستوى الثالث واخيرا الباطن والفيحاء والاتفاق في المستوى الرابع والأخير.

وأكدت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم أنها ستعلن ملاعب ومواعيد المباريات لاحقاً .