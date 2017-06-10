الاتحاد الإماراتي يعلن موافقة "فيفا" بتغيير طاقم التحكيم القطري

دبي - الألمانية | Saturday, 10 June 2017 - 20:14 pm

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافق على طلبه بتغيير طاقم الحكام القطري، الذي عين لإدارة مباراة المنتخب الإماراتي ضد تايلاند في بانكوك، والتي تقام يوم الثلاثاء القادم، ضمن مباريات الجولة الثامنة في تصفيات المجموعة الثانية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.



وقرر "فيفا" اسناد المباراة إلى طاقم سنغافوري ماليزي لإدارة المباراة بين المنتخبين.



وكان "فيفا" قد عين طاقم التحكيم القطري مؤلف من الحكم الرئيسي فهد جابر المري والمساعدين يوسف الشمري وجمعة البوراشد، مع سعود العذبة حكماً رابعاً، لإدارة اللقاء في بانكوك، ولكن بعد قطع الإمارات للعلاقات الدبلوماسية مع قطر، فقد تقدم الاتحاد الإماراتي بطلب رسمي للاتحاد الدولي لتغيير طاقم التحكيم، وهو ما لاقى الاستجابة لدى "فيفا".