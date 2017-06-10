قبضة الأخضر الشاب تواصل الإعداد لمونديال الجزائر

الرياض - الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 22:41 pm

واصل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الشباب برنامجه الإعدادي لبطولة كأس العالم 2017م، التي ستقام في الجزائر بعد شهر من الان ، وذلك بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى الـ 21 من شهر رمضان الجاري على صالة نادي الخليج لحين الانتهاء من اعمال الصيانة في صالة القطيف وذلك تحت قيادة المدرب الوطني فاضل آل سعيد، ومساعده الوطني موسى آل هزاع، ومدرب الحراس ديجان فزيتش "صربي"، واشتملت التدريبات على اقامة مناورة رئيسية وتدريبات لياقية وتكتيكية.





وستكون دولة سلوفينيا هي المحطة الأخيرة للمنتخب السعودي الشاب لكرة اليد في برنامجه الاعدادي لمونديال كأس العالم 2017م ، حيث ستغادر البعثة السعودية إلى سلوفينيا بعد يومين فقط من نهاية المعسكر الداخلي الذي أنطلق قبل اسبوعين وتحديداً في الـ 24 من شهر رمضان الجاري، وسيستمر معسكر سلوفينيا حتى قبل موعد انطلاقة المونديال بيومين، ومن المقرر أن يبدأ الاخضر مبارياته بالمونديال في الـ 23 من شهر شوال المقبل وذلك أمام منتخب كرواتيا، وسيتضمن المعسكر الخارجي في سلوفينيا خوض الأخضر لمباريات ودية مع منتخبات وفرق أوربية، بالإضافة للعب مباريات مع بعض المنتخبات المقرر مشاركاتها في المونديال.



يذكر ان القرعة أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة إلى جانب مستضيف البطولة منتخب الجزائر ومنتخبات كرواتيا و أيسلندا والأرجنتين والمغرب.