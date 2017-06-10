مدرب سعودي يقود أحد في دوري المحترفين

المدينة - الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 23:48 pm

أعلن مجلس إدارة نادي أحد اليوم السبت برئاسة سعود الحربي عن تمديد تعاقده مع المدرب عبد الوهاب ناصر ليقود الفريق الأول في الموسم المقبل 2017 – 2018.



وكان عبد الوهاب ناصر قد تولى قيادة أحد قبل أربع سنوات ونجح في الصعود بالفريق من الدرجة الثانية إلى الأولى ثم إلى دوري جميل.



وقاد المدرب السعودي الذي يحمل رخصة التدريب الدولية “برو” الفريق الأحدي لاحتلال وصافة جدول دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي.



وفي سياق آخر، يتواجد عبد الوهاب ناصر في البرازيل من أجل البحث عن لاعبين للتعاقد معهم في الصيف الجاري لتدعيم صفوف الفريق الأحدي.