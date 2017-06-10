مانشستر يونايتد يعلن التوقيع مع السويدي فيكتور

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 10 June 2017 - 23:48 pm

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي على موقعه الرسمي مساء اليوم السبت بأنه توصل إلى اتفاق مع بنفيكا البرتغالي يقضي بانتقال مدافع الاخير السويدي الدولي فيكتور ليندلوف الى صفوفه شرط اجتيازه الفحص الطبي الروتيني.



وقال النادي في بيان رسمي: "يسعد مانشستر يونايتد ان يعلن بانه توصل الى اتفاق مع بنفيكا لانتقال فيكتور ليندلوف شرط اجتيازه الفحص الطبي".



واشار النادي الانجليزي بانه سيدلي بمعلومات اضافية عندما ينجز الصفقة، وكان مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع ليندلوف في فترة الانتقالات الشتوية لكنه لم يتوصل الى اتفاق مع ناديه.



وستكون عملية انتقال ليندليوف الى الشياطين الحمر أولى الصفقات التي يعقدها الفريق الانجليزي الشمالي العريق علما بان معلومات صحافية اشارت الى ان مهاجم ريال مدريد ومنتخب اسبانيا الفارو موراتا في طريقه للانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد مطلع الاسبوع المقبل ايضا.



يذكر ان مانشستر يونايتد قرر بالامس عدم تجديد عقد مهاجمه السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش بعد اصابة الاخير في ركبته وابتعاده عن الملاعب حتى نهاية العام الحالي علما بان عقده ينتهي في 30 يونيو الحالي.