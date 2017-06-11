مسجد في إندونيسيا لفقيدي الطائي

حائل ـ محمد الجارالله | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

أعلن نادي الطائي اكتمال العمل الخيري الذي تكفل به أحد أعضاء شرف نادي الطائي ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والمتمثل في بناء مسجد وخدماته، مع بئر ماء باسم فقيدي نادي الطائي علي شراحيلي وأحمد العطاس ـ رحمهما الله ـ في قرية لومبانج ـ بوقور في إندونيسيا.

وكان علي شراحيلي وأحمد العطاس ـ رحمهما الله ـ قد تعرضا لحادث مروري أودى بحياتهما في مدينة حائل، في إبريل 2016.

من جانب آخر، تراجع محمد اللحيدان عضو مجلس الإدارة عن الاستقالة التي أعلنها سابقًا، حيث أشار إلى أنه تراجع عنها بعد ضغوطات من عدد من رجالات الطائي.