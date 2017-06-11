النصر يعرض الرباعي على الفيحاء

الرياض ـ علي الحدادي وعماش الثبيتي | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

خاطبت إدارة نادي الفيحاء نظيرتها إدارة نادي القادسية؛ لكسب خدمات عبد الرحمن العبيد الظهير الأيسر، خلال الفترة المقبلة عن طريق الإعارة أو الانتقال، وتنتظر إدارة الفيحاء رد القادسية من أجل عرض المبلغ المالي في حال الموافقة.

ومن جانب آخر، تنتظر إدارة نادي الفيحاء رد المهاجم الدولي ناصر الشمراني للانتقال لصفوف فريقها، بعد أن وافقت إدارة نادي الهلال على فتح المفاوضات مع الشمراني، الذي لا يرغب الأرجنتيني دياز في الاستفادة من خدماته للموسم الجاري.

وعلى صعيد متصل، كشفت لـ"الرياضية" مصادر مطلعة، أن إدارة نادي النصر عرضت الرباعي حسين عبد الغني وأحمد الفريدي وعبد الله العنزي ونايف هزازي على إدارة نادي الفيحاء للاستفادة من خدماتهم.

من جانبه، وقعت إدارة الفيحاء مع حاتم بلال مدافع الوحدة، في كشوفات الفريق الأول لكرة القدم، بعقد يمتد لأربع سنوات مقبلة، وذلك بحضور محمد الدهش المشرف على الفريق، ووكيل أعمال اللاعب.

من جهة أخرى، أعرب اللاعب حاتم بلال عن سعادته بالانضمام للفريق الأول لكرة القدم في نادي الفيحاء، متمنيًا أن يكون وزملاؤه المنضمون حديثاً للفريق، على قدر تطلعات جماهير ومحبي الفيحاء.