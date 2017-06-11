عجاج يكمل المثلث الأهلاوي

جدة ـ أحمد اللوقان | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

ينتظر أن يرفع مكتب هيئة الرياضة العامة في مدينة جدة، اسم عبد الله عجاج عضو مجلس الإدارة، بجانب وليد سلطان أمين عام النادي، ووليد معاذ محامي النادي؛ لإكمال أركان اللجنة الثلاثية التي ستبـــدأ إجراءاتها باعتماد تواقيعهم في البنوك، حيث لم يكن هناك أي عضو معتمد توقيعه سوى الثنائي فهد عيد نائب الرئيس السابق وسفيان باناجه الذي لحقه وقدم اعتذاره.

ولم يتم تحديد موعد الجمعية العمومية للنادي، والتي سيتم فيها تزكية الأمير فهد بن خالد رئيسًا للنادي، وتقديم أسماء أعضاء مجلس إدارته بعد الاجتماعات المستمرة مع الأمير فيصل بن خالد عضو الشرف؛ للتجهيز للموسم المقبل.

وسـيــقـــــوم الأهلاويــون برفع الأسماء خلال اليومين المقبلين؛ كون النادي يواجه ورطة حقيقيـة في إنجاز أموره، خاصة في حسم أمور الصفقات التي توقفت مفاوضاتها على التوقيع.