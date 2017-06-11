صراع رباعي على لقب صداقة أرامكو

جدة ـ علي العمري | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

يتحدد اليوم طرفا المباراة النهائية لبطولة صداقة أرامكو السعودية الرمضانية التــي تقــام في نسـختها الخامسة بمشاركة 10 فرق تمثل أبـرز الجهات الحكومية في منطقة مكة المكرمة.

وسيحتضن ملعب الشركة بحي الرحاب في جدة النهائي الكبير الأربعاء المقبل بحضور مسؤولين عن هيئة الرياضة، وعدد من نجوم اللعبة، والشخصيات البارزة.

ويلتقـي اليـــوم فريق الحــــرس الملكي متصدر المجموعــــة "أ" مع أمـن المهمات والواجبات الخاصة ثاني المجموعة "ب" في مباراة نارية لا مجال فيها للتعويض، في حين يلتقي الدفاع المدني بجدة، أول المجموعة الثانية مع الحرس الوطني، ثاني المجموعة الأولى، في مواجهة يحسمها الفريق الأقدر على ترجمة الفرص.