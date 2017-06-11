البسيتين وإنترناشيونال في نصف النهائي

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

دخلت منافسات البطولة الرمضانية الأولى للكرة الطائرة التي تقام فعاليتها على ملاعب الإسكان في محافظة الخبر مراحل الحسم، حيث يلتقي اليوم الأحد فريقا البسيتين وإنتر ناشيونال في نصف النهائي عند الساعة الخامسة عصراً. ويلتقي فريقا الديوانية وميس في المباراة الثانية غدا الإثنين.

وكانت نهاية التصفيات حفلت بالإثارة بين الفرق المشاركة، حيث حقق الديوانية الفوز على البسيتين، في مباراة مثيرة بنتيجة شوطين مقابل شوط، فيما حسم إنتر ناشيونال تأهله بشكل مبكّر بعد فوزه على التحلية، وشهدت المباراتان حضور ناصر آل بجاش نائب رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة.