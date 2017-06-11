“الأمل والمستقبل” تدخل مرحلة الحسم

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

تأهل فريقا الخطوط السعودية، ومدينة الأمير سلطان الطبية، إلى نصف نهائي بطولة الأمل والمستقبل للقطاعات والهيئات الحكومية والتي تقام في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود في الرياض.

وينظم البطولة شركة الأمل والمستقبل للاستثمار الرياضي، بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبدعم من هيئة الترفيه.

وتأهل الخطوط بعد فوزه على مستشفى الملك فيصل برباعية نظيفة، فيما فاز فريق مدينة الأمير سلطان الطبية على جمعية الإمام محمد بن سعود الخيرية 5ـ1.

وسيكمل الفائز من مواجهة الخدمات الطبية في القوات المسلحة ضد هيئة الهلال الأحمر، والفائز من مباراة القوات البحرية ضد جامعة الملك سعود، فرق المربع.