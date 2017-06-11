TG والليفر إلى نهائي بطولة الرياض

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

تأهل فريقا TG والليفر إلى المباراة النهائية في بطولة الرياض الرمضانية والمقامة في الصالة المغلقة في نادي الرياض.

وكان فريق TG فاز أول أمس الجمعة بالمباراة الأولى في نصف النهائي على فريق إدوارد 3ـ1، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة مقعد الدوسري من فريق TG، وذلك وسط حضور سعود الحماد لاعب فريق الهلال السابق، وعدد من نجوم الإعلام والسوشيال ميديا.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق الليفر على مصدة فوتسال 8ـ4، وحصل صالح صادق حارس فريق الليفر على جائزة أفضل لاعب في المباراة.