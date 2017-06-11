حفل إفطار صائم في بطولة سبورت يارد

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

تأهل فريقا بوما وفلامنجو إلى نصف نهائي بطولة سبورت يارد، بعد فوز الأول على تشالنج ٢ـ١ والثاني على فالكونز بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين في الوقت الأصلي للمباراة 2ـ2، وحصل اللاعبان عبد الحميد الطيب وعبد الرحمن باخشوين على جائزتي أفضل لاعب في المباراتين.

من جانب آخر، أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة سبورت يارد حملة إفطار صائم والتي تجوب مدن المنطقة الشرقية حيث تقوم بتوزيع الوجبات على الصائمين قبل الأذان بدقائق.