40 شخصية يحاربون التعصب

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 00:00 am

أقامت بطولة أبناء الخبر على كأس القصيبي مبادرة "لا للتعصب"، في عامها الثالث، وذلك على ملعب البطولة في محافظة الخبر بحضور نحو 40 شخصية إعلامية واجتماعية، تابعوا المبــــاراة الاستعراضية التي جمعت فريق الإعلام ورجال الأعمال ضد مشاهير السوشل ميديا والشعراء والمنشدين، وانتهت المباراة بفوز فريق رجال الأعمال والإعلام 4ـ2.

ومثل فريق رجال الأعمال والإعــلام مساعد الزامل وماجد الجميح وبدر العبد الكريم ومحمد الغامدي وبدر الصقري وبدر رافع وحسام النصر وسليمان الجابـري ونبيل الخالـد وبندر الفليت وعبد العزيز الغامدي وفرحان العنزي وفالح بن راجس الدوسري.

فيما مثل فريق مشاهير السوشل ميديا، راشد بن حمّاد الدوسري وسياف البيشي وعبد الله صالح وحمـــد الدبيخي وطلال الغامــدي وأبـو جفــين وميراندا وصالح الزهيري.