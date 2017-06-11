إيطاليا تهزم اوروجواي وتحصد المركز الثالث في مونديال الشباب
سواون - الألمانية | Sunday, 11 June 2017 - 12:06 pm
أحرز المنتخب الإيطالي المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد فوزه على نظيره أوروجواي اليوم الأحد بركلات الجزاء الترجيحية 4 1/ في مباراة تحديد المركز الثالث.
وسجل لوكا فيدو وريكاردو ماركيزا ورولاندو ماندراجورا وجوسيبي بانيكو أربع ضربات جزاء لمنتخل إيطاليا.
واهدر رودريجو أمارال وخوان مانويل بوسيللي ضربتي جزاء لمنتخب اوروجواي وتكفل فيديريكو فالفيردي بتسجيل ضربة الجزاء الأخرى.