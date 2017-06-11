سيطر العداء الجامايكي أوساين بولت على سباقات المسافات القصيرة في مسابقات ألعاب القوى للدورات الأولمبية منذ دورة بكين في العام 2008 وحتى الدورة الأخيرة التي أقيمت في ريو دي جانيرو العام الماضي، حيث تُوّج بـ 8 ميداليات ذهب