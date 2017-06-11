قرعة ولي العهد تضع الهلال في مواجهة القادسية والأهلي مع الاتفاق

الرياض ــ الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 14:19 pm

جرت قبل قليل بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض مراسم قرعة كأس ولي العهد للموسم الرياضي 2017 / 2018 .



ووفقاً للقرعة سيستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال في دور الـ 16 فيما سيستضيف الاتفاق نظيره الأهلي .



وسيلعب الرائد مع الفيصلي في بريدة والشباب والباطن في الرياض فيما سيلعب أحد الصاعد حديثا للدرجة الممتازة مع نظيره الفتح في المدينة المنورة .



وسيتستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء بطل دوري اندية الدرجة الأولى نظيره التعاون في المجمعة .



ووفقاً لنظام البطولة سيبدأ حامل اللقب الاتحاد ووصيفه النصر من الدور ربع النهائي حيث سيواجه الاتحاد الفائز من مباراة الرائد والفيصلي فيما سيلتقي النصر على ارضه الفائز من مباراة الشباب والباطن .



ولم تحدد لجنة المسابقات تواريخ مباريات دور الـ 16 .