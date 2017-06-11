إنجلترا تعبر فنزويلا بهدف وتتوج بلقب مونديال الشباب للمرة الأولى

سواون ـــ د ب أ | Sunday, 11 June 2017 - 14:58 pm

توج المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية بعد فوزه على نظيره الفنزويلي 1 /صفر اليوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وحصد المنتخب الإنجليزي لقب البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعدما كان أفضل إنجاز للفريق هو احتلال المركز الثالث في نسخة 1993 والمركز الرابع في .1981

ويدين المنتخب الإنجليزي بالفضل في هذا التتويج للاعب دومنيك كليفر لوين الذي سجل هدف الفوز الحاسم في الدقيقة .35

واهدر أدالبيرتو بينياراندا ضربة جزاء لصالح منتخب فنزويلا في الدقيقة .72