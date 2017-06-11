الاتفاق يجمع شرفيي النادي بإدارته غداً الاثنين

الدمام - الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 14:42 pm

تعقد هيئة أعضاء الشرف بنادي الاتفاق مساء غدٍ (الاثنين) اجتماعاً لها في مقر النادي برئاسة عبدالرحمن الراشد وبحضور نائبيه عبدالرحمن البنعلي وعدنان المسحل.



وستناقش هيئة أعضاء الشرف مع مجلس إدارة النادي ميزانية النادي في الموسم الماضي، والميزانية التقديرية للموسم المقبل، إلى جانب الإطلاع على خطة العمل المرسومة لفريق كرة القدم الأول للموسم الجديد.



وأوضح رئيس هيئة أعضاء الشرف عبدالرحمن الراشد بأن هيئة أعضاء الشرف بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للهيئة برئاسة عبدالرحمن البنعلي قد وضعت الترتيبات التي تكفل نجاح الاجتماع، مبدياً تفاؤله بأن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه أسوة بالاجتماعات السابقة بما ينعكس إيجابياً على النادي عموماً وفريق كرة القدم بوجه خاص.



وأكد الراشد بأن هيئة أعضاء الشرف كانت حريصة على عقد الاجتماع قبل انطلاق الموسم من أجل الوقوف على احتياجات النادي وفريق كرة القدم الأول قبل الدخول في التحضيرات للموسم المقبل، لافتاً إلى ضرورة أن تكون البداية قوية ليسهل على الإدارة العمل خلال الموسم.



وشدد الراشد على ثقة هيئة أعضاء الشرف في مجلس الإدارة برئاسة خالد الدبل، مبدياً سعادته بالتواصل الفعال والشفافية العالية التي ينتهجها مجلس الإدارة مع الهيئة الشرفية.