بايرن ميونيخ يتعاقد مع لاعب الوسط جنابري

الرياضية - رويتزر | Sunday, 11 June 2017 - 15:22 pm

أعلن نادي بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد أنه تعاقد مع لاعب وسط فيردر بريمن الحالي وأرسنال الانجليزي السابق سيرج جنابري لمدة ثلاثة أعوام.



وأحرز جنابري (21 عاما) 11 هدفا في الدوري الألماني مع فيردر بريمن في الموسم المنقضي كما تقاسم صدارة قائمة هدافي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في ريو دي جانيرو في العام الماضي عندما فازت ألمانيا بفضية كرة القدم.



وقال كارل هاينز رومنيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ في بيان "نحن سعداء بانضمام لاعب ألماني دولي شاب جديد هو سيرج جنابري إلى بايرن ميونيخ. لقد تطور مستوى سيرج كثيرا في صفوف بريمن".



وانتقل جنابري إلى فيردر بريمن في بداية الموسم الحالي عقب فشله في تأمين مكان في التشكيلة الأساسية في ارسنال اللندني وبعد أن أمضى موسم 2015-2016 معارا إلى وست بروميتش البيون.