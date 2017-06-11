رسمياً: 12 نادياً في الدوري الإماراتي

الألمانية - الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 23:30 pm

اعتمدت الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم قراراً بمشاركة 12 ناديا في دوري الخليج العربي "المحترفين" في الموسم القادم 2017ـ 2018، على أن يتم رفع عدد الأندية في الموسم بعد القادم إلى 14 نادياً.



وشهدت الكرة الإماراتية دمج أندية الأهلي والشباب ودبي في نادٍ واحد وهو نادي شباب أهلي دبي، كما تم دمج ناديي الشارقة والشعب في نادٍ واحد، مما جعل عدد الأندية بدوري المحترفين يتقلص من 14 نادياً إلى 12 نادياً فقط.



وجاء في قرارات الجمعية العمومية أنه نظراً لمستجدات قرار دمج الأندية المشاركة في دوري الخليج العربي يبدأ موسم 2017ـ 2018 بعدد 12 نادياً، على أن يتم تحديد آلية الصعود والهبوط قبل بداية الموسم الجديد، والتأكيد على أن يستأنف موسم 2018ـ 2019 بعدد 14 نادياً.