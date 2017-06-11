اتحاد الجمباز يُنهي نشاطه ببطولة الأندية والهيئات

الرياض- الرياضية | Sunday, 11 June 2017 - 23:38 pm

أنهى الاتحاد السعودي للجمباز يوم أمس البرنامج الزمني للبطولات الداخلية للموسم الرياضي الحالي، وذلك بإقامة بطولة الجمباز الختامية للأندية والهيئات (فردي أجهزة) على صالة الهيئة العامة للرياضة في مدينة الرياض، بحضور رئيس اتحاد الجمباز الأستاذ أحمد السديس، وكافة أعضاء مجلس الإدارة.



وشهدت البطولة الختامية للجمباز تفوق وتميز بين أندية الخويلدية والسلام والاتحاد وكميت والابتسام والوشم والبطين والهلالية والرياض، والذي شهدت تنافساً كبيراً بين أبطال الجمباز على مختلف الأجهزة.



من جهته اعتبر الأستاذ أحمد السديس رئيس الاتحاد السعودي للجمباز بأن نجاح أنشطة الاتحاد في الموسم الحالي، جاءت نتيجة للدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد، ومنسوبوه من قبل الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية العربية السعودية، وبالجهد المتواصل الذي يبذله زملائي أعضاء الاتحاد، إضافة إلى التعاون المميز الذي نجده باستمرار من الأندية والهيئات المشاركة في البطولة المحلية، متمنياً مواصلة النجاح في الموسم الرياضي الجديد.



فيما أبدى الأستاذ راكان الفهيد المدير التنفيذي بالاتحاد السعودي للجمباز عن سعادته الكبيرة بختام الموسم الرياضي للعبة، مؤكداً في الوقت نفسه أن الموسم المقبل سيشهد الاتحاد العديد من البرامج التطويرية في البطولات المحلية، بالإضافة إلى الاهتمام بتهيئة وإعداد منتخبات السعودية للمشاركة في مختلف البطولات سواء الإقليمية أو القارية أو الدولية، مقدماً شكره لمراكز الجمباز في مختلف مناطق المملكة.