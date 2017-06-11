صفقات الفيحاء المتواصلة تخطف الأضواء

الرياض- مصعب العمار | Saturday, 10 June 2017 - 21:08 pm

واصلت إدارة نادي الفيحاء أبرام صفقاتها في فترة الانتقالات الصيفية، باستقطاب 7 أسماء محلية مميزة، حيث جاءت البداية مع ضيف الله القرني لاعب نادي أحد، تلاها التعاقد مع لاعبا الخليج مسلم آل فريج، وطلال مجرشي، بعد ذلك أعلن النادي الفتحاوي عن التعاقد مع لاعب نادي الفتح توفيق بوحيمد، بعد ذلك أتجهت بوصلة الفيحاء إلى القصيم وتحديداً نادي التعاون للظفر بخدمات اللاعب عبدالله كنو، بعد ذلك تعاقدات إدارة الفيحاء مع لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال عبدالمجيد الرويلي الذي حقق مع ناديه العاصمي في الموسم المنصرم بطولتي الدوري والكأس، ليختتم النادي الفتحاوي تعاقداته الصيفية مع لاعب نادي الوحدة حاتم بلال.



على ذات الصعيد، تلقت إدارة نادي الهلال عرضاً رسمياً من إدارة الفيحاء لكسب خدمات المهاجم السعودي ناصر الشمراني في الموسم المقبل، إذ قدم الفيحاء عرضه للتوقيع مع اللاعب المعار في الفترة الشتوية الأخيرة إلى نادي العين الإماراتي، وتنتظر إدارة الفيحاء رد الشمراني بالموافقة على الانتقال من عدمها.



من جانبه، أكد لـ"الرياضية" محمد الدهش نائب المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، أن إدارة ناديه تسعى إلى استقطاب اللاعبين الذين يضيفون للفريق ويحتاج إليهم، مؤكداً في الوقت ذاته أن الفيحاء يحظى بدعم شرفي رائع، ساهم في حسم العديد من الصفقات لصالح الفريق، مختتماً حديثه بأن الأيام المقبلة ستشهد حسم أكثر من صفقة للنادي الصاعد للدوري المحلي.



يشار إلى أن تعاقدات نادي الفيحاء جاءت جميعها بتوصية من المدرب الروماني جالكا، الذي سبق له قيادته لنادي التعاون السعودي في الموسم الماضي، بعد أن أعلنت إدارة النادي القصيمي إقالة المدرب البرتغالي قوميز، والتعاقد مع جالكا لقيادة دفة الأمور الفنية في النادي.