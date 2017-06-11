إسبانيا وإيطاليا يواصلان صراعهما في تصفيات المونديال

الألمانية - الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 00:25 am

واصل منتخبا أسبانيا وإيطاليا صراعهما في سباق المنافسة على صدارة المجموعة السابعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم بروسيا العام المقبل، وتغلب المنتخب الأسباني 2 / 1 على مضيفه منتخب مقدونيا، فيما فاز منتخب إيطاليا 5 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لمنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب إسرائيل بثلاثية نظيفة.



واحتفظ منتخب أسبانيا، بطل العالم عام 2010، بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتقى منتخب ألبانيا للمركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على منتخب إسرائيل، الذي تراجع للمركز الرابع، وحل منتخب مقدونيا في المركز الخامس برصيد ثلاث نقاط، وقبل منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.



وحقق منتخب أسبانيا فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه المنتخب المقدوني، وافتتح ديفيد سيلفا التسجيل لأسبانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يشعل المنتخب المقدوني شموع الإثارة في المباراة بعدما قلص لاعبه ستيفان ريستوفسكي الفارق بتسجيله هدفا في الدقيقة 66، غير أن خبرة المنتخب الأسباني حسمت الموقف لصالحه في النهاية، ليحصل على ثلاث نقاط ثمينة.



من جانبه، لم يواجه منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، أدنى صعوبة في التغلب 5 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين، وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي بهدف نظيف أحرزه لورينزو إنسيني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني، استغل منتخب إيطاليا حالة الانهيار التي طغت على أداء لاعبي ليشتنشتاين ليسجل أربعة أهداف أخرى عن طريق أندريا بيلوتي وإيدير وفيدريكو بيرنارديسكي ومانولو جابياديني في الدقائق 53 و74 و83 و90.