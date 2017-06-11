وفاة عامل في ستاد خليفة وقطر ترفض التعليق

| Monday, 12 June 2017 - 00:46 am

رفضت الحكومة القطرية تقديم أي معلومات عن مقتل عامل بناء بريطاني في موقع عمل ستاد خليفة الدولي مطلع العام الحالي، مشيرة بأن عدد العمال الذين يلقون حتفهم سيصل إلى 7 آلاف عامل مع حلول كأس العالم 2022.



وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية أن زاك كوكس البالغ من العمر 40 عاماً سقط من منصة عالية أثناء العمل على تجديد ستاد خليفة، أحد الملاعب التي ستحتضن كأس العالم، ولم تقدم الحكومة القطرية لنظيرتها البريطانية أي تفسير لسبب والوفاة.

وقالت الصحيفة البريطانية أن لجنة المشاريع والإرث القطرية التي تنظم كأس العالم 2022 أكدت بأن التحقيقات ستكتمل في موعد أقصاه شهر مارس الماضي، والآن بعد 3 أشهر من ذلك الموعد، لم يقدم القطريون أي نتيجة.



وزادت وفاة كوكس من الضغط على الحكومة القطرية حول سلامة العاملين في مواقع العمل الخاصة باستضافة مونديال 2022، وسط العديد من حوادث الوفاة التي تعرض إليها العمال، وأشارت دايلي ميل إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد وفيات العمال إلى 7 آلاف عامل عند العام 2022.

ويعمل في قطر ما يقارب مليوني عامل، أغلبهم يعملون

في تشييد الملاعب والبنى التحتية تجهيزاً لكأس العالم 2022، ويقول اتحاد النقابات الدولي في تقرير نشره العام الماضي أن هناك ألف عامل يلقى حتفه في قطر، مما يعني أن هناك 7 آلاف عامل سيموتون مع حلول موعد كأس العالم 2022.