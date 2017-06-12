جمعية سواعد للمعاقين ضيوف “أبناء الخبر”

الدمام ـ الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

تأهل فريق فلامنجو إلى نصف نهائي بطولة أبناء الخبر بعد أن تغلب 3ـ2 على فريق R5، وحصل عايل حقوي من فلامنجو على جائزة أفضل لاعب، كما تأهل فريق التعاون إلى الدور نفسه بالفوز على الذوادي 3ـ1، ونال يحيى غروي من التعاون جائزة أفضل لاعب.

وسيلتقي اليوم في نصف النهائي فريقا فلامنجو والأولمبي عند الساعة 10:00 وفِي اللقاء الثاني يواجه التعاون نظيره شركة الحقيط عند الساعة 11:30.

من جانب آخر، استضافت بطولة أبناء الخبر عدداً من أبناء جمعية سواعد للمعاقين الذين قدموا عروضاً أذهلت الجمهور على أرضية الملعب.