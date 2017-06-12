العنابي يخطف كأس الدبل و30 ألف ريال

الدمام ـ الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

انتزع فريق المشوى العنابي لقب بطولة عبدالله الدبل الرمضانية الحادية عشرة والتي أقيمت في نادي الاتفاق بفوزه في المباراة النهائية على فريق الشربيني بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

واشتمل الحفل الختامي على دخول كأس البطولة بطريقة فلكلورية شعبية ليتم استلام الكأس من قبل المهندس فهد بن عبد الله الدبل مدير عام الدورة من المجسم الخاص بالدورة "العمدة" ومن ثم وضعه في منصة الصالة.

وقام عبد الرحمن بن خالد الدبل بتتويج فريق المشوى العنابي بالكأس والميداليات الذهبية و30 ألف ريال، فيما توج المهندسان عادل ويوسف ابنا خالد الدبل فريق الشربيني صاحب المركز الثاني بالميداليات الفضية و20 ألف ريال.

وكرم عدنان الدبل رئيس لجنة الحكام بالمنطقة الشرقية عبد العزيز الكثيري، فيما تم تكريم خالد الدوسري رئيس لجنة الحكام بالدورة من قبل عارف الدبل، ومنصور الشمري حكم لقاء النهائي من قبل نواف الدبل.

كما كرم المهندس نبيل الدبل اللاعب علي النمر من فريق المشوى العنابي كأفضل لاعب في الدورة، وكرم عماد الدبل الحارس عبد الله الشمري من فريق الشربيني كأفضل حارس، وكرم المهندسان خالد وفيصل ابنا الفقيد عبد الله الدبل هداف الدورة.