التحدي يكسب البايرن في نهائي الشبحة

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

حقق فريق التحدي بطولة دورة مركز الشبحة والقرى التابعة له بعد فوزه على فريق البايرن 4ـ0 في المباراه النهائية التي رعاها محمد صميط الجهني رئيس المركز بحضور خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، ومحمد المرواني المحلل التحكيمي، وقادها تحكيمياً خالد السناني.

واستخدمت في حفل الختام تقنيات حديثة تستخدم للمرة الأولى، وأكد رئيس مركز الشبحة أن الدورة نجحت ولله الحمد، وحققت الكثير من المكاسب، وقال: "ستدفعنا النجاحات إلى العمل لتطوير الأنشطة الرياضية التي باتت من أهم مطالب الشباب.