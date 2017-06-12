"الأمل والمستقبل" تنتظر طرفي الختام

الرياض ـ الرياضية | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

تقام اليوم مباراتا نصف نهائي بطولة الأمل والمستقبل للقطاعات والهيئات الحكومية، التي تقام في الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود في الرياض بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبدعم من هيئة الترفيه.

ويلتقي في المباراة الأولى فريقا مدينة الأمير سلطان الطبية، والقوات البحرية، فيما يلتقي في المباراة الثانية فريقا نادي الخطوط السعودية والخدمات الطبية بالقوات المسلحة.

وكان فريقا الخدمات الطبية والقوات البحرية قد أكملا مربع البطولة، إثر فوز الأول على الهلال الأحمر 7ـ1 في ربع النهائي، وفوز الثاني على جامعة الملك سعود 3ـ1.