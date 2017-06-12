الفلقي يتوج الخليج ببطولة الوفاء

محايل ـ واس | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

توج علي بن إبراهيم الفلقي، وكيل محافظ محايل أمس فريق الخليج بطلاً لدورة الوفاء الرمضانية على كأس المحافظ، بعد فوزه في المباراه النهائية على نظيره العرين 3ـ2.

وحصل فريق الخليج من مركز قنا على الكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق العرين من مركز بحر أبوسكينة على الميداليات الفضية، وحصل عبد الله سروي من فريق الخليج على جائزة أفضل لاعب في الدورة، فيما حصل علي مشهور من فريق العرين على جائزة أفضل حارس في الدورة.

وعلى مستوى الفرق السنية حقق فريق الصواعق المركز الأول وحصل على الكأس والميداليات الذهبية، فيما حصل فريق الترجي على المركز الثاني. وكرمت اللجنة المنظمة بين شوطي اللقاء المحافظ بدرع تكريم استلمه بالنيابة وكيل المحافظ.