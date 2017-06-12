"بي كولا" تسلم باطرفي سيارة الجماهير

جدة ـ ماجد هود | Monday, 12 June 2017 - 00:00 am

سلمت شركة محمود سعيد للمرطبات مفاتيح السيارة "الجائزة الكبرى في بطولة بي كولا ريال مدريد" على كأس رابطة الأحياء للمشجع وليد باطرفي، بعد إجراء عملية السحب في المباراة النهائية للبطولة.

وأوضح المهندس حسام باصالح ممثل شركة محمود سعيد للمرطبات، أن الجماهير الحاضرة للمباريات كانت هي شعلة البطولة، وأضفت نكهة جمالية وألهبت الحماس بين الفرق المتنافسة، لذا خصصت الشركة جوائز يومية توزع على الجماهير طيلة أيام البطولة، كأقل ما يمكن رده للجماهير الوفية.